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Fırıncılara hijyen eğitimi verildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:12
Fırıncılara hijyen eğitimi verildi
Fırıncılara hijyen eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da faaliyet gösteren fırıncılara Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen eğitimi verildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında ekmek ve ürünlerinin üretimini yapan işletmelere ekmek ve ekmek çeşitleri mevzuatı ve gıda hijyeni konularında eğitim verildi. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası salonunda Gıda ve Yem Şube Müdürü Beyhan Özer verdi.
Eğitimlere 160 fırın çalışanı katılırken, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara hijyen belgesi verilecek.
Eğitimlerin yıl sonuna kadar Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçelerinde de yapılacağını belirten Gıda ve Yem Şube Müdürü Beyhan Özer, eğitimlere katılmanın zorunlu olduğunu aktardı.
Ekmek üreten işletmelerden en az üç kişi ( üretim, satış ve dağıtım sorumlusu), sade pide fırınlardan ise en az iki kişinin (üretim ve satış sorumlusu ) bu eğitimlere katılması istendi. Eğitimlere katılmayan işyerlerinin 5996 sayılı kanun gereği idari para cezası uygulanacağı belirtti.
(AHM)

07.08.2017 18:15:18 TSI
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