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Gölbaşı belediyesinin eski araçları satılacak, yenileri alınacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesine ait eski araçlar, satılarak yenileri alınacak.

Gölbaşı Belediyesinin Ağustos Ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, toplantıya katılan meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantı daha sonra Belediye Yazı İşleri Müdürü Halis Kısakara'nın gündem maddelerini okumasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.Toplantıda belediye meclisinde alınan kararla ise, 02 ED755, 02 EF 814, 02 ED 755, 02 EN 001 ve 02 EB 719 plakalı araçların satılması oy birliği ile kabul edildi. Belediye ihtiyaçlarından 1 adet minibüs, 1 adet et taşıma aracı ve 1 adet binek otomobil hizmet aracı alınması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen 6 adet imar tadilat talebi İmar Komisyonuna oy birliği ile sevk edildi.

Ayrıca belediye meclisinde alınan kararların belediyenin resmi internet sitesi olan www.golbasi.bel.tr adresinde yayımlanacağı bilgisi verilerek belediye meclisinin Eylül ayının ilk çarşambası toplanma kararı verildi.

(CK-SD-Y)



07.08.2017 19:24:48 TSI

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