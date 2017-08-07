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Veteriner hekimlere e-reçete anlatıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Serbest veteriner hekimlere yönelik e-reçete eğitimi uygulaması ve tıbbi ürün değerlendirme toplantısı Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Taşkın, "Bakanlığımız tarafından hayvan hastalıkları ile etkin mücadele etmek, gerçekleştirilen tedavileri kayıt altına alarak, istatistiki bir veri tabanı oluşturmak ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi amacıyla e-reçete uygulanmasına geçilmesi karar verilmiştir" dedi.



"Eğitimler düzenliyoruz"

Bu kapsamda Hayvancılık Bilgi Sistemi'nin e-reçete yazılım sisteminin tamamlandığına dikkat çeken Taşkın, "E-reçete sisteminin ülke genelinde verimli ve etkin kullanımı amacıyla Manisa genelinde görev yapan veteriner hekimlerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerin ilkini bugün Salihli ilçemizde gerçekleştirdik" dedi.

Manisa genelinde il müdürlüğünden ruhsatlı toplam 135 veteriner muayenehanesi ve 1 polikliniğin bulunduğuna vurgu yapan Taşkın, buralarda ise toplam 146 veteriner hekimin görev yaptığını ifade etti. Taşkın, ayrıca Manisa genelinde "Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni" bulunan 14 hayvancılık işletmesinde ise 14 veteriner hekimin görev yaptığını söyledi.



"Bu sisteme sahip çıkmak zorundayız"

E-reçete sisteminin başarılı olması temennisinde bulunan Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız ise "Biz serbest çalışan veteriner hekimler olarak bu sisteme sahip çıkmak zorundayız. Eğer sahip çıkmaz isek, ilaç satış konusunda büyük sıkıntılar yaşayacağız" dedi. Yıldız, e-reçete uygulamasında sıkıntıların olacağını, ancak bunu birlikte aşacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimleri Ali Gök ve Hüseyin Çalışkan tarafından veteriner hekimlere e-reçete ve veteriner tıbbi ürünler yönetmeliği hakkında bilgiler aktardı.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Salihli Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başta Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Melikşah Taşkın olmak üzere Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Ulvi Murat Tunca ile Salihli, Ahmetli, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi, Köprübaşı ve Demirci'de görev yapan veteriner hekimler katıldı.

(BA-ÖND-Y)



07.08.2017 20:01:59 TSI

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