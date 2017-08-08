Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'na Pazarcık tabelası yerleştirildi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'na Pazarcık tabelası yerleştirildi.
Yerleştirilen tabela çalışması hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Zamanın unutulduğu yer Pazarcık ilçemizde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkına, ilçemizin tanıtımını yapmak için tabelamızı yerleştirdik. İlçemizin tanıtım çalışmaları devam edecek. Bu eşsiz yeri herkesin görmesini özellikle tavsiye ediyorum" dedi.
(DA-Y)
08.08.2017 11:02:29 TSI
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