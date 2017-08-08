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Kazak gazeteciler Hersek'e hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve Kazakistanlı gazeteciler, Altınova'nın tarihi ve turistlik yerlerini gezerek ilçe hakkında bilgi aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı (Kazakistan), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle İstanbul'da eğitim seminerleri düzenleniyor. Bu eğitim seminerler için gelen Kazakistanlı gazetecilerin ilk durağı Yalova'nın Altınova ilçesi oldu.

Hersek lagünü, sahili ve Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'ni gezen Kazakistanlı gazeteciler, burada bölgenin geçmişiyle ilgili bilgiler aldı. Yabancı misafirlerin en çok ilgisini çeken bölge ise Hersek sahili ile külliye oldu. Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi'nde dua eden gazeteciler, camiyi de gezerek bilgi aldı.

(MM-MŞ)



08.08.2017 11:03:21 TSI

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