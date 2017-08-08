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Yeni İl Jandarma Komutanı Kiper, Bayburt Belediye Başkanlığı'nda

08 Ağustos 2017 Salı, 11:07
Yeni İl Jandarma Komutanı Kiper, Bayburt Belediye Başkanlığı'nda
Yeni İl Jandarma Komutanı Kiper, Bayburt Belediye Başkanlığı'nda

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Son yayınlanan kararname ile Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş Kiper'e yeni görevlerinde başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür etti ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
(YY-Y)

08.08.2017 11:10:23 TSI
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