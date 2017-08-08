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İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti

08 Ağustos 2017 Salı, 11:10
İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti
İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, değişen ve gelişen çağın gereklerine uyum sağlama hedefi çerçevesinde hizmetlerini artık e-devlet üzerinden de verecek.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; daha hızlı, pratik ve kolay işlem yapılabilmek için e-devlet uygulamasına da geçildiği belirtildi. Açıklamada, "E-devlet hizmetimizde; arsa rayiç değer, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri, tahsilat bilgileri ve nöbetçi eczane sorgulama işlemleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. https://www.turkiye.gov.tr/ipekyolu-belediyesi adresinden ulaşılabilecek olan e-devlet uygulamamız, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda geliştirilip yenilenecektir" denildi.
(MSA-Y)

08.08.2017 11:12:23 TSI
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