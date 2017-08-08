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4 metrekarede geçen 55 yıl

08 Ağustos 2017 Salı, 11:16
4 metrekarede geçen 55 yıl
4 metrekarede geçen 55 yıl

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 4 metrekare dükkanında 55 yıldır esnaflık yapan İslam Demir, ilçenin en eski esnafı olarak işine devam ediyor.
Şaphane ilçesi Ulu Cami civarında esnaflık yapan İslam Demir, 55 yıldır aynı işi yaptığı ve ayakkabı satarak yaşamına devam ettiğini söyledi. Demir, ''4 metrekare olan bir dükkanım var. 55 yıldır esnaflık yapıyorum. Ayakkabı işine girmeden önce 10 yıl sobacılık yaptım. Ozamanlar sobayı kendim yapardım ve köylere gidip satardım. Daha sonra soba işi zarar etmeye başladı. 4 metrekarelik bu dükkanda 55 yıl önce ayakkabı satmaya başladım. O zamanlar lastik ayakkabı ve bayanlar için delikli ve deliksiz naylon ayakkabı modaydı.Ayakkabılar yırtıldığında demir maşayı ateşte kızdırıp yama yapardık. Lastik çizme satardık. Sonra İstanbul'da iskarpin ve spor ayakkabı çıkmış dediler. Bizde getirip satmaya başladık. Ogün bugün derken 55 yıl nasıl geçti anlamadım" diye konuştu.

''Şaphane'de benimle esnaflığa başlayan tüm arkadaşlarım vefat etti''

75 yaşında olduğunu söyleyen İslam Demir, ''Benimle beraber esnaflık yapan berber, terzi gibi arkadaşlarımın hepsi vefat etti. 2 evladımı esnaflık yaparak büyüttüm evlendirdim. Ne kazandın diye soracak olurlarsa karnımı doyurdum, çocuklarımı büyütüp evlendirdim. Bağ-Kur primi yatırdıktan sonra son 3 yıl dışarıdan sigortamı yatırıp 15 yıl önce emekli oldum. Esnaflığı sobacılık yaptığım dönemle beraber yaklaşık 65 yıl severek yaptım. Şaphane halkı her zaman beni sahiplenmiştir. Tüm Şaphane halkına teşekkürü bir borç bilirim. Ben ömrüm yettiğince ayakkabı ve çizme satmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

08.08.2017 11:19:14 TSI
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