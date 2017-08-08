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Burhaniyeli eski futbolcular Kazdağı'nda buluştu

08 Ağustos 2017 Salı, 13:22
Burhaniyeli eski futbolcular Kazdağı'nda buluştu
Burhaniyeli eski futbolcular Kazdağı'nda buluştu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez bölgesinde eski futbolcular, Kazdağı'nda bir araya geldi. Uzun yıllar Körfez bölgesinde bir çok takımda forma giyen ve adından söz ettiren eski futbolcular, Mehmet Tuna'ya ait olan kır bahçesinde toplanarak eskileri yad etti
Gömeç Belediyespor'dan M.Emin Sarı, Burhaniyespor'dan Cavit Tuna, Havran'dan Selçuk Uçalak, Küçükköy'den Fatih Birol, Edremitspor'dan Kara Ali, Zeytinli'den Oktay Demiralp, Altay'ın efsane futbolcusu ve antrenör Aytekin Erhanoğlu (Vosvos Aytekin), Burhaniye'den İdris Altay, Küçükköy'den Fahri Güren, Burhaniye'den Mustafa Tuna, Bahadır Saygılı ve İsmail Küçükkahraman Kazdağı'nda bir araya geldi. Yemeklerin yendiği, muhteşem atmosferli bir ortamda eski günleri anan ihtiyar delikanlılar büyük mutluluk yaşadı. Bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını anlatan Bahadır Saygılı, "Bizim zamanımızdaki futbolda para olayı yoktu. Birçok kereler gidilecek deplasmanlara kendi cebimizde olanlar ile gitmeye çalışırdık. Hatta, bir keresinde Zonguldak deplasmanından dönerken yolda otobüsün mazotu bitmişti. Allahtan Vosvos Aytekin'in Bilecik'teki bir yakınına giderek borç para ile mazot alıp eve dönmüştük. O zamanlar futbol oynayanlar amatör ruhla oynardı. Bu da kaliteli bir futbol ortaya çıkarıyordu. Ama, bu günün futbolcuları, amatör bir takımda bile para almadan oynamak istemiyor" dedi.
(FT)

08.08.2017 13:24:31 TSI
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