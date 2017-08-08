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Odunpazarı'nda lületaşı etkinliği düzenlendi

- Meraklı çocuklar, ellerine aldıkları lületaşı ve kamalarla hünerlerini gösterdiler



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı'nda, Yok Olmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği ile Lületaşı El Sanatlar Derneği ortaklığında lületaşı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte lületaşı ustaları sergi alanına gelen çocuklara lületaşının nasıl işleneceğini gösterdi. Meraklı çocuklar, ellerine aldıkları lületaşı ve kamalarla hünerlerini gösterdiler. Etkinlik hakkında konuşan Lületaşı El Sanatlar Derneği Denetmeni Mustafa Hüseyin Cor, amaçlarının lületaşına olan ilgiyi arttırmak olduğunu belirtyerek, "Etkinliğimizi Yok Olmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği ile Lületaşı El Sanatlar Derneği'nin ortaklaşa yapıyor. Amacımız toplumun dikkatini çekerek bu konuda duyarlılığı arttırmak. Tabi bu bir başlangıç. Bizim problemlerimiz lületaşı sanatı ile uğraşanların azalması. Yaş ortalamasının çok yüksek olması. Ustaların yerine gelenlerin bu sanatı öğrenmemeleri. Yavaş yavaş bu meslek yok oluyor. Bu ay içerisinde bizim 3 değerli ağabeyimiz vefat etti. Bunlar bir kayıp. Yerine koyamıyorsunuz. İnsan olmayan bir yerde her hangi bir şeyin olması mümkün değil. Demirci ustası yoksa demirin bir anlamı yok. İşte lületaşı var. Lületaşı ustası yoksa lületaşının da bir anlamı yok. Sergimiz süresi boyunca bütün Eskişehir halkını davet ediyoruz. Sergimiz 7 Ağustosta başladı, 11 Ağustosta sona erecek. Lületaşının en büyük eksikliği tanıtım eksikliği. Bizim bir müzemiz var. Biz bu müzeyi geliştirmek istiyoruz. Destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(ÇAĞ-Y)



08.08.2017 13:30:23 TSI

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