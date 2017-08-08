YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu

Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kandıra'nın Cebeci Plajı'nda gerçekleştirilen TFF Plaj Futbol Ligi Kocaeli Etabını, Kandıra Park Bahçeler Takımı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geçen yıl büyük ilgi gören Plaj Futbolu organizasyonun bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Cebeci Plajı'nda ve Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Plaj Futbolu Ligi'ne 16 takım katıldı. TFF Plaj Futbol Ligi Kocaeli Etabını, rakibi Grup Kardeşleri 8-2 yenen Kandıra Park Bahçeler Takımı kazandı. Şampiyon olan takım, Kocaeli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Maçın ardından estetik gol vuruşu yarışması düzenlendi. Yarışmaya lige katılan her takımdan bir oyuncu katıldı. Yarışmayı Hakan Sukuşu kazandı. Plaj Futbolu Liginin gol kralı Park Bahçeler'den Burak Çakar olurken, en centilmen takım Akademi Lise takımları, en değerli oyuncu ligdeki performansı nedeniyle Gazi Yıldız ve en iyi kaleci de Salih Arslan olarak belirlendi.

Öte yandan Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı'nın en renkli anı ise Şöhretler Karması'nın sahaya çıkışı ile gerçekleşti. Şöhretler Karmasında; bir dönemin efsane futbolcusu Kaan Dobra, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, ASKF Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı.

Final maçının ardından kupa ve madalya törenine geçildi. Plaj Futbolu Liginde birinci, ikinci, üçüncü ve şampiyon olan takımlar kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

(GY-Y)



08.08.2017 13:33:27 TSI

NNNN

