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Tekirdağ, KENTFOR'a ev sahipliği yapacak

08 Ağustos 2017 Salı, 13:54
Tekirdağ, KENTFOR'a ev sahipliği yapacak
Tekirdağ, KENTFOR'a ev sahipliği yapacak

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - "Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen KENTFOR, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beykoz Üniversitesi ortaklığında Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Tekirdağ'da bir otelin ev sahipliği yapacağı 2. KENTFOR'da Sanayileşme ve Kentleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kentleşme, Sürdürülebilir Çevre, Göç ve Kent Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Çevre Politikaları, Kent Planlaması, Büyükşehir Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Çevre, Yerel Yönetişim, Çevre Yönetiminde Kamu-Özel İşbirliği, İlgili Aktörlerarası Koordinasyon, İklim Değişikliği ve Kamu Yönetimi, Gürültü Kirliliği Yönetimi, Temiz Su Yönetimi, Katı-Sıvı Atık Yönetimi, Çevre Yönetimi-Yerel Yönetimler En İyi Örnekler, Akıllı Kentler, Afet Yönetimi ve Kent, Kent Güvenliği ve Kentlerin Geleceği alt konular Türkiye'nin önemli üniversite ve kurumlarından gelen uzman kişiler tarafından tartışılacak.
Forum'da sunulacak bildirilerin özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutularak hakem değerlendirmeleri olumlu gelen ve Forum'da sunumu kabul edilen bildiriler web sayfasında ilan edilecek. Ayrıca, sunumu yapılan ve oturumlardaki tartışmalar ışığında geliştirilen bildiriler arasından bir hakem kurulu tarafından seçilenler yazarların isteğine bağlı olarak editörlü ulusal bir kitapta yayınlanacak.
(HLD-MEF-Y)

08.08.2017 13:56:12 TSI
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