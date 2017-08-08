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Sorgun'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

08 Ağustos 2017 Salı, 14:05
Sorgun'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı
Sorgun'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 14 genç çiftçiye 84 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Sorgun'da tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılması için Genç Çiftçi Projesi kapsamında 14 çiftçiye 84 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. İlerleyen günlerde ise küçükbaş ve kanatlı hayvan hibesi kazanan çiftçilere hayvanları dağıtılacak. Çiftçiler aldıkların bu hayvanların satışını 2 yıl boyunca yapamayacak.
(RY-BMG-UY-Y)

08.08.2017 14:07:48 TSI
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