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Başkan Toçoğlu, AKOM'da Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarını ağırladı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüklerine bağlı uzmanları Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde ağırladı.

Buluşmaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Yorulmaz'da katıldı. Sakarya'da 1 hafta boyunca incelemelerde bulunacak olan uzmanlar çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan sonuçları Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a sunacak.

Oluşturulan 10 kişilik grupla Sakarya'nın turizm fotoğrafını çekeceklerini söyleyen Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden Proje Koordinatörü Selin Uğur, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 4 Genel Müdürlüğü'nü temsilen buradayız. Buralara bağlı arkadaşlarımızdan hepsi kendi uzmanlık alanları dahilinde olan çalışmaları yapacaklar. Turizm ve kültürel değerler bakımından nelerin ön plana çıktığı belirlenecek. Proje kapsamında 6 pilot il seçildi. Amacımız üniversitelerin ve STK'ların da katkı sağlayacağı özel sektör ve kamu işbirliği ile bir platform oluşturulabilir mi? Sizlerle el ele vererek bunu başarabilir miyiz? sorularına cevap aramak. 6 ilimizde bunu hayata geçirirsek tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin öncü adımı atarak bizlere destek olması olması çok önemli" dedi.

Sakarya'nın yaşamanın kolay olduğunu vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Yeni bir şehiriz. Depremler nedeniyle 20 yılda bir yenileniyoruz. Yeşil bir şehiriz. Bu yönümüzle dış dünyanın dikkatini çekiyoruz. Tarihi yapılarımız pek fazla olmasa da yaylalarımız ve trekking alanlarımız ile doğa turizmine çok uygun bir yapımız var. Tesislerimizi geliştirerek şehrimizi kongre turizmine de hazırlamak istiyoruz. Şehrimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Doğal güzellikleri, su kaynakları, bereketli toprakları ve yeşiliyle zengin bir şehiriz. Kat sınırlaması uyguluyor, doğayla iç içe bir tarz geliştiriyoruz" diye konuştu.

AKOM'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan uzmanları ağırlayan Başkan Toçoğlu, "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Büyük dönüşümler sonucu şehrimize kazandırdığımız sanat merkezlerimiz, sanat galerilerimiz ve konser salonlarımız şehrimizin kültür hayatının merkezleri konumunda. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde Serdivan'a modern bir kütüphane inşa etmek için gerekli adımları atıyoruz. Şehrimize büyük prestij kazandıracak olan ve projesi çok beğenilen Kongre Merkezimizin inşaatına başlamak için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizi en etkin şekilde tanıtmak ve kültür hayatına değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(BCT-İÇ)



08.08.2017 14:23:55 TSI

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