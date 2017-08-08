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Yozgat'ta Türk Kızılayı vekaletle kurban alımına başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Türk Kızılayı'nın 'Kurban bereketi yıl boyu sürsün' sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesimi kampanyasında bağışlar kabul edilmeye başlandı.

Bu yıl kurban vekalet bedelinin yurt içi 735 TL, yurtdışı için ise 500 TL olarak belirlendiğini ifade eden Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, bağışların 1 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı.

İlker,"Et ve Süt Kurumu veterinerleri tarafından özenle seçilen kurbanlıklar yine kurumun kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü kesilecek. İslami şartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek" dedi.

Vekalet vermek isteyenlerin Türk Kızılayı internet sayfası üzerinden Vekaleten Kurban menülerini kullanarak elektronik işlemle veya tüm Kızılay şubelerinden doğrudan bağış yapılabileceğini de dile getiren İlker, kurban vekaleti ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Türk Kızılayı Yozgat Şubesine ulaşabileceklerini söyledi.

Kesilen kurban etlerinin Et ve Süt Kurumu tarafından konservelendiğini belirten İlker, tüm yıl boyunca konservelerin ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaşacağını aktardı. İlker ayrıca Türk Kızılayı'nın yurt dışında 30 ülkede de kurban kesimi yapacağını ifade etti.

(BMG-UY-Y-)



08.08.2017 14:52:36 TSI

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