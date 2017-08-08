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Sarıkamış'ta, yollar kilit parke taşıyla döşeniyor



(Fotoğraflı)



Alper Yıldırım

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta "Kentdes" projesi kapsamında kilit parke yol yapım çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca üstlenilen "Kentdes" projesi kapsamında kent merkezinde alt yapısı tamamlanan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yol, kilit parke taş ile döşeniyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Budak ve yüklenici firma temsilcisiyle birlikte ilk kilit parke taşlarını yola dizerek projeyi başlattı.

Başkan Toksoy, İnönü mahallesinden başlamak suretiyle kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yenilenerek tamamlanan yolların kilit parke yapımına başladıklarını belirtti.

Bu seneki çalışma programının çok hızlı ve istenilenin düzeyin üstüne çıktığını ifade eden Toksoy, "İnönü mahallemizin tamamı yeni ve tepe mahallesinde ise ana arterlerde yol yapım çalışmalarını tamamlayacağız. Yollarımızın yapım ihalesi biter bitmez kilit parke taşı döşemesine başladık. Kilit parke taşlarımız sıkıştırılmış buhar kürlü ve 8 santimetre kalınlığında Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ye uygun kaliteli türden döşeniyor. Bu alt yapısı tamamen bitmiş güzergahların bir kısmı sıcak asfalt bir kısmı da kilit parke taş olacak" dedi.

Kara yolları ağı içerisinde bulunan Şehit Kemal Mutlu ve Halk Caddesi ile Karaurgan köyünden geçen eski Erzurum yolunun da sıcak asfalt yapılacağına dikkat çeken Toksoy, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın talimatlarıyla bazı yollarımız sıcak asfalt yapılacak. Gerçekten bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta sayın bakanımız Ahmet Arslan'a, milletvekilimiz Selahattin Beyribey'e, Sarıkamış adına sonsuz teşekkür ediyorum.Artık Sarıkamışlı hemşerilerim temiz suya,temiz kanalizasyona ve temiz yollara kavuşmuş olacaklar. Bundan sonra artık sular kesilmeyecek, cadde ve sokaklarda rahatlıkla yürüyebilecek ve arabalarını rahat kullanabilecekler.Vatandaşlarımız tozdan topraktan, çukurdan kurtaracağız.Yeter ki vatandaşlarımız bize yardımcı olsunlar 2,5 ay daha sabır göstermelerini istirham ediyorum" diye konuştu.

Başkan Toksoy, altyapı çalışmalarında kendilerine büyük katkı veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğüne, kanalizasyon, içme suyu ve yol yapımı işini üstelenen yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlarına, ayrıca gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

(AY-AA-Y)



08.08.2017 14:54:28 TSI

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