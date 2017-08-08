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Bakan Tüfenkci Yenişehir'de

08 Ağustos 2017 Salı, 14:58
Bakan Tüfenkci Yenişehir'de
Bakan Tüfenkci Yenişehir'de

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Yenişehir Havaalanı'na geldi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile yetkililer karşıladı. Çelik, "Havaalanına gelen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu karşıladık. Kendileri Bilecik ilimizde düzenlenen açılış ve ödül programlarına katılmak için ilçemizden ayrıldılar" diye konuştu.
(MŞ)

08.08.2017 15:00:56 TSI
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