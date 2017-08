YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinanlı Milliler, yine Balkan şampiyonu oldu

Kocasinanlı Milliler, yine Balkan şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan'ı ve Türkiye'yi her defasında gururlandıran Kocasinan'ın Millileri, adlarını tarihe altın harflerle bir kez daha yazdırdı.

Masa Tenisinde Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, Karadağ'ın başkenti Podgorica kentinde düzenlenen 2017 Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası'nda yine takım olarak Balkan Şampiyonu oldu. Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Türkiye tarihinde Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde bir ilke imza atarak ülkemize madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi sporcuları, müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak kazandıkları şampiyonluklarla damga vurmaya devam ediyor.

Milli Takım oyuncusu ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman yine madalya kazanarak, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi bir kez daha gururlandırdı.Tek bayanlarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz birinci olurken, Betül Nur Kahraman ise üçüncü oldu. Çift bayanlarda ise Özge Yılmaz yine birinci olurken Betül Nur Kahraman ise ikinci oldu.Kocasinan'ın Millilerinde yer aldığı Türkiye U21 Milli takımı sporcuları elde ettikleri beş birincilik, dört ikincilik ve beş üçüncülük ile takım halinde tarihinde ilk kez U21 Balkan Şampiyonluğunu kazandı. Türkiye'nin adını yine Balkan Şampiyonluğuna yazdıran Milliler, kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan'ı ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran Özge Yılmaz ile Betül Nur Kahraman'ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak'ı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımımız; Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de oynayan ikinci takımımızdır. Takımımız ve Milli sporcularımız elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kocasinan Belediye Spor Kulübü'nden Milli Takımda forma giyen 6 sporcumuz var. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. İnşallah Kocasinan'ımızın ve ülkemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinanlı Millilerin rakipleri belli oldu

Öte yandan Kocasinan'ın Millilerin Avrupa'daki rakipleri belli oldu.2017-2018 sezonunda Avrupa kupalarında Türkiye' yi temsil edecek olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, Bayanlar ETTU Cup'a ilk turdan katılacak. 30 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya'da yapılacak C grubundan ev sahibi Ülkenin Hotel Patria Chica Museo Priego TM ve Tecnigen Linares ile Belçika 'nın TT Vedrinamur takımlarıyla karşılaşacak. Grubun ilk iki sırayı alacak takımlar 2.tura yükselecek.

(SK)



08.08.2017 15:05:34 TSI

NNNN