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Manisa Lisesi Kavşağına düzenleme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İbrahim Gökçe Bulvarı üzerinde bulunana Manisa Lisesi Kavşağında peyzaj çalışması başlattı.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Manisa Lisesi Kavşağında yeniden düzenleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma ile deforme olan kavşak bordür taşları yenilenirken, kavşak üstünde de yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması yapıldı. Manisa Lisesi Kavşağının Şehzadeler ilçesinin en işlek noktalarından biri olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Şehzadeler 'in en yoğun noktalarından biri olan Manisa Lisesi Kavşağında yeniden düzenleme çalışması başlattılar. Yapılan çalışma ile deforme olan bordür taşlarının tamamı yenileri ile değiştirildi. Bunun yanı sıra kavşağın üst kısmında ki yeşil alanda da peyzaj çalışması yapan ekiplerimiz, geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz estetik çalışmaya benzer bir çalışma gerçekleştirdiler. Kavşakta yaptığımız bu çalışma ile Manisa Lisesi kavşağı yeni ve güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaptıkları peyzaj çalışması ile bu alana yer mevsime uygun yeni çiçekler ve yer örtücü bitkilerin bin 500 adet ek bitki dikerek, daha güzel bir görünme kavuşmasını sağlayacaklar" dedi.

(AY-Y)



08.08.2017 15:24:27 TSI

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