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Başkan Kılıç, engelli sporcuları ödüllendirdi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Engelliler Futsal Yükselme Müsabakalarını namağlup tamamlayarak, Türkiye birincisi olan Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı Sporcularını ve antrenörlerini makamında kabul etti. Başarılarından dolayı engelli sporcuları tek tek kutlayan Başkan Kılıç, sporculara 500'er lira ödül verdi.

Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Engelliler Futsal Yükselme Müsabakalarındaki tüm maçlarını gol yemeden kazanarak, Türkiye birincisi olan Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Futsal takımı, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Engelli sporculara kapıda karşılayan Başkan Kılıç, başarılarından dolayı tek tek kutladı. Kupaları ve madalyalarıyla birlikte ziyarete gelen futsal takımı oyuncuları, İlk kez katıldıkları turnuvada elde ettikleri başarıyı almalarında büyük destek sunan Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'a teşekkür etti.



"Engelli kardeşlerimizin yanında olacağız"

Başkan Kılıç, Engelli Spor Kulübü Futsal Takımı oyuncularını ve antrenörlerini Belediye adına kabul ettiğini belirterek, "Bu başarılarda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ve engelli kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Mutlu olmak, başarılı olmak için hiçbir 'Engel yok' Her zaman söylediğimiz gibi; Engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kılıç, aldıkları başarılarından dolayı Futsal takımı oyuncularına 500'er lira ödül verdi.

(İHA-MP-Y)



08.08.2017 15:56:18 TSI

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