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Siirt'te FETÖ soruşturması: 8 tutuklama

08 Ağustos 2017 Salı, 16:45
Siirt'te FETÖ soruşturması: 8 tutuklama

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, 26 Temmuz 2017'de Siirt merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(MND-MP-Y)

08.08.2017 16:47:04 TSI
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