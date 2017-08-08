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MASKİ'den içme suyu hatlarına yenileme



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'ne inşa edilen TOKİ evleri için iki adet sondaj çalışmasına başladı. Öte yandan Demirci ilçesinde de 33 adet içme suyu deposu ile 17 adet terfi binasında bakım-onarım çalışmalarına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşları daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak adına sondaj çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Yunusemre'ye bağlı Akgedik Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ evlerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak iki adet sondaj çalışmasına başladı. MASKİ ekipleri ilk sondaj kuyusunda 220 metrelik delgi çalışmasını tamamladı. Ekipler, numune alımının gerçekleştirileceği sondajın ardından ikinci sondaj çalışmasına da başlayacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisalıların içme suyu sıkıntısı çekmemeleri için il genelinde sondaj çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Aslay, "TOKİ tarafından Manisa'da inşa edilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konutlarında ikamet edecek vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için MASKİ Genel Müdürlüğü olarak iki adet sondaj çalışmasına başladık. Sondajlar ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlayacağız" dedi.



Demirci'nin içme suyu depoları yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapım ihalelerine çıkılan Demirci'nin içme suyu depoları ve terfi binalarının yenileme çalışmalarına start verildi. MASKİ ekipleri, ilçede 33 adet içme suyu deposunu ve 17 adet terfi binasını yenileyecek. Tekeler Mahallesi'nde 3 adet içme suyu deposunun bakım-onarım çalışmalarına başlayan ekipler sırayla diğer mahallelere geçecekler. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Demirci'nin Tekeler Mahallesi'nde yürütülen içme suyu depolarının bakım-onarım çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, "Su depolarımızın eski halinden eser kalmadı. MASKİ içme suyu depolarını adeta ameliyathaneye çeviriyor. Depolarımız tam tabiriyle çiçek gibi oluyor. MASKİ, Manisa'da tarih yazmaya devam ediyor. Mahallelerimizi hizmet ile tanıştıran adam Büyükşehir Belediye Başkanı, Manisa'nın değil gönüllerin Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a sonsuz şükran ve teşekkürü mahalle halkım adına boynunun borcu bilirim. Bu hizmetlerin mahallemize gelmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan'a, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir'e ve bütün MASKİ personeline teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

(AY-Y)



08.08.2017 16:52:52 TSI

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