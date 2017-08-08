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Sungurlu'da mesire alanları ağaçlandırılıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 17:31
Sungurlu'da mesire alanları ağaçlandırılıyor
Sungurlu'da mesire alanları ağaçlandırılıyor

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi yapımı devam eden 2. mesire alanında 200 adet dişbudak, 200 adet leylandi mavi servi, 150 adet altın piramidi mazi ve 100 adet batı ladini olmak üzere toplamda 650 adet çeşitli boylarda fidanlar toprakla buluşturdu.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı belirterek daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha ferah yaşamaları için yapımı devam eden 2. mesire alanımızda 650 adet ağaç dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayıp, devam edecektir" dedi.
(SŞ-BÖ)

08.08.2017 17:33:27 TSI
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