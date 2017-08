YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KMÜ'de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler devam ediyor

KMÜ'de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler devam ediyor



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkçe Yaz Okulu uygulaması kapsamında üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk kültürünü tanımaya devam ediyor.

Öğrenciler ilk olarak KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Uzman Gülşen Kahraman eşliğinde sanat atölyesini gezerek çalışmaları incelediler. Sonrasında kendileri özgün çalışmalar tasarlayarak seramik yapım aşamalarına tanık olan öğrencilerin atölyede yaptıkları çalışmalar fırınlandıktan sonra kendilerine hediye edildi. Türk kültür ve sanatına dair uygulamaları yerinde gören misafir öğrenciler KMÜ El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Konuk ile birlikte ise renklerin suda dans ettiği ebru sanatının yapım aşamalarını izledi. Ayrıca KMÜ Amfi Tiyatroda Kültür Bakanlığı Ok Yapım Ustası Osman Gözel eşliğinde ok ve yay yapımı ile ilgili teknik bilgileri öğrenen öğrenciler daha sonra ok yapımına geçti. Yabancı uyruklu öğrenciler bir diğer faaliyette KMÜ Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yerli öncülüğünde Aşçılık Uygulama Mutfağında etliekmek yapımına tanık oldu.

Etliekmeği çok beğendiklerini söyleyen misafir öğrenciler kendi elleriyle etliekmek yapıp yemeyi de ihmal etmediler. Karaman'da geçirilen keyifli vakitlerin bir diğer durağı da Truva Park oldu. Truva Park'ta öğrenciler modern ahırlarda beslenen gösterişli atlarla buluştu. At binmenin keyfine varan yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'da olmaktan ve böyle bir ortamda bulunmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca yapılan bütün etkinliklerde kendilerine destek veren herkese ve KMÜ ailesine teşekkür etti.

