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Termalspor, Daniel Zourek'i kadrosuna kattı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:10
Termalspor, Daniel Zourek'i kadrosuna kattı
Termalspor, Daniel Zourek'i kadrosuna kattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Aziziye Belediyesi Termalspor Kulübü kadrosuna bir yabancı oyuncu daha takviye yaptı. Çekya (Çek Cumhuriyeti) vatandaşı olan Daniel Zourek önümüzdeki sezon Termalspor formasını terletecek. 21 yaşında, 100 kg ağırlığında ve 2.06 boyunda olan Daniel Zourek sol oyun kurucu olarak görev yapıyor. İç ve dış transferde önemli isimleri kadrosuna katarak güçlü bir ekip oluşturan Termalspor, önümüzdeki sezon da ligde ses getirecek bir takım oluşturdu.
Termalspor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar, önemli transferleri kadroya katarak yeni sezona hazırlandıklarını ifade ederek, yerli ve yabancı oyuncularla iyi bir ekip, güçlü bir kadro oluşturduklarını belirtti. Teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer yaptıklarını ifade eden Başkan Gülakar, "İç transferde bir çok oyuncumuzla sözleşme yenilerken, dış transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri kadromuza kattık. Brezilya ve Kosova'dan milli yıldızların ardından, Çekya'nın gelecek vaadeden oyuncularından Daniel Zourek'i de transfer ettik. Artık takımımız yeni sezona hazır. Belki bir iki nokta transfer yaparak, yeni sezon için güçlü bir ekip oluşturma çalışmalarını tamamlayacağız. Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda önemli oyuncular transfer ettik. İnşallah yeni sezonda da herkesin övgüyle bahsettiği, oynadığı oyunla göz dolduran bir ekip olacağız." dedi.
Öte yandan 2017-2018 sezonunun fikstürünün de çekildiği hatırlatan Başkan Abdullah Gülakar, 16 Eylül'de başlayacak yeni sezonun ilk maçında Bursa Nilüfer Belediyespor'u konuk edeceklerini kaydetti ve taraftarları Ilıca'da bulunan Aziziye Spor Salonu'na davet etti.
(ERZ-AA-Y)

09.08.2017 10:12:42 TSI
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