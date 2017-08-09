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Vize'ye geri dönüşüm konteynırları



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanımı için çöp konteynırları konuldu.

Geri dönüşümün önemli olduğunu söyleyen Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, bu konuda duyarlı şekilde hareket ettiklerini söyledi. Balkı, "Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için kağıt, karton, plastik, metal, cam, kompozit gibi ambalaj atıklarının ve diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere bir şirket ile sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilçemizde bulunan marketlere ve belirlenen noktalara ambalaj atıklarının toplanması için tel kafesler yerleştirilmiştir. Atıkların geri dönüşüme sevkinin sağlanması amacıyla tel kafeslerde biriken atıklar günlük olarak toplanacaktır" dedi.

(MA-MEF-Y)



09.08.2017 10:15:39 TSI

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