AK Parti, Hürriyet mahallesinde Danışma Meclisi Toplantısı yaptı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Hürriyet mahallesinde Ağustos Ayı Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Mahalle sorunlarının, gerçekleştirilmesi gereken projelerin konuşulduğu ve karşılıklı istişareler ile geçen toplantıların her mahalle için gerçekleştirileceği öğrenildi. Gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığımızın düzenlediği Mahalle Danışma Meclisi Toplantıları kapsamında değerli Hürriyet Mahallesi sakinlerimiz ile bir araya geldik. Toplantımızda gündem de olan konuları istişare etmenin ve değerlendirmenin yanı sıra birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetleri ve bu yıl yapımına başlayacağımız projeleri anlatma fırsatı bulduk. Verimli geçen danışma meclisi toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
(DA-Y)
09.08.2017 11:09:28 TSI
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