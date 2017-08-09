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Başkan Çelik Sosyal Yaşam Merkezleri inşaatlarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Beyazşehir ve Köşk Mahalleleri ile Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne yaptırılan sosyal yaşam merkezlerinin inşaatlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemeleri sırasında harç koyarak, duvar ördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Beyazşehir Mahallesinde yapılmakta olan Sosyal Yaşam Merkezi ile başladı. 10 Mart'ta temeli atılan sosyal yaşam merkezi inşaatının son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezi inşaatına emeğiyle bizzat katkıda da bulundu. Sosyal yaşam merkezinin duvar yapımına katılan Başkan Mustafa Çelik, harç koyarak duvar ördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi inşaatından Köşk Mahallesi'ne yapılan sosyal yaşam merkezinin inşaatına geçti. Başkan Çelik, 7 Mart'ta temeli atılan ve hızla devam eden sosyal yaşam merkezi inşaatının son durumu yerinde gördü. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezlerini kısa sürede halkın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Talas'a geçerek Bahçelievler Mahallesi'nde yapılmakta olan sosyal yaşam merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Temeli 6 Temmuz'da atılan sosyal yaşam merkezi inşaatının hızla devam ettiği görüldü.

Büyükşehir Belediyesinin üç ayrı mahallede yapmakta olduğu sosyal yaşam merkezlerinde yüzme havuzlar, fitness salonları, KAYMEK kurslarının verileceği derslikler, çok amaçlı salonlar, oyun alanları ve kreş gibi birimler bulunuyor.

(SK)



09.08.2017 12:14:55 TSI

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