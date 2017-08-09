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Tepebaşı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 6.'sı düzenlenen, ilkokul öğrencilerine yönelik "Hayvan Sevgisi" temalı resim yarışması 22 okuldan 633 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmişti. Yarışmaya katılan çocukların yapmış olduğu resimler ile hazırlanan "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" ve "Onlar İçin Bir Kap Yemek Bir Kap Su" yazılı afişler ile su ve yemek kabı dağıtılıyor. Tepebaşı bölgesinin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için su, yemek kabı ve hazırlanan afişleri dağıtan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri adına bilgi veren Hamit Cem Köse, "2017 yılında yapmış olduğumuz 6. Geleneksel Resim Yarışması'nda çıkan resimlerden afişler yaptık. Bugün havaların da sıcak olması sebebiyle su ve mama kabı dağıtıyoruz. Herkesin, özellikle bu sıcak havalarda sokak hayvanları için bir kap su ve yemek kabı koymasını tavsiye ediyoruz. Hayvanların özellikle su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, onlar için hayati önem taşıyor" dedi.

Etkinliği gören hayvan dostu vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

(MSY-Y)



09.08.2017 12:36:54 TSI

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