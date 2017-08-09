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Şanlıurfa'da spor ve güvenlik kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

2017-2018 Futbol sezonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde oynanacak profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, yeni sezonda 2. ligde mücadele edecek Şanlıurfaspor ve 3. ligde yer alan Karaköprü Belediyespor maçları öncesi alınacak tedbirler değerlendirildi. Yapılacak olan maçlarda görev alacak özel güvenlik sayısının ve eğitimlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stadyum çevresinde bulunan seyyar satıcıların kontrolünün sağlanması, amatör müsabakaların takibinin yapılması, meydana gelebilecek sağlık ve yangın sorunlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması konuları da görüşülerek karara bağlandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Duran, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Suphi Çiçek, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Memduh Rastgeldi, TFF Temsilcisi Hüseyin Güzeloğlu, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Şanlıurfaspor Kulüp Genel Müdürü Mehmet Hakkı Karadağ, Karaköprü Belediyespor Kulübü TFF ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat ve ASKF İl Başkanı Mehmet Aktaşoğlu katıldı.

(BB-SD-Y)



09.08.2017 13:31:40 TSI

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