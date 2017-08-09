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Yunus Emre Mahallesindeki yıkım töreni güle oynaya geçti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:39
Yunus Emre Mahallesindeki yıkım töreni güle oynaya geçti
Yunus Emre Mahallesindeki yıkım töreni güle oynaya geçti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde köhne binaların yıkımını, düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ev sahipleriyle birlikte balyoz darbeleriyle yıkımı başlatırken mülkiyet sahiplerinin yıkım sırasındaki neşeli tavırları dikkat çekti. 'Yeni Kocasinan' için hızlı bir şekilde dönüşüm sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşüm sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Yunus Emre Mahallesi'nde başlattığımız dönüşümü Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi'nde de devam ettireceğiz. Bölgenin tamamının kaderini değiştireceğiz. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmanın sonucunda buradaki köhne binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın rızasını alarak yıkımı başlattık. İnşallah köhne yapı yıkımlarının en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte, şehrimize daha modern yaşam alanlarının olduğu yepyeni bir bölge kazandıracağız. Yaklaşık yüzde 90 oranda hak sahipleriyle anlaşmış durumdayız. Diğer kısımla ilgili ümit ediyorum ki anlaşmamız tamamlanacak ve bundan sonra da Yunus Emre Mahallesi için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Buranın değişmesi, dönüşmesi ve yenilenmesi için gerekli adımların hepsi tamamlanmış ve atılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallemizde eski konutları yıkarak, yerine daha modern, daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha sağlıklı yaşam alanları inşa edeceğiz. Konutları planlarken sadece bina yapımı değil, bununla birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatıların oluşmasını sağlayacağız. Böylelikle ticaret yerleri, oyun alanları, cami, pazar yeri, park, okul gibi bütün ihtiyaçlar kendi içerisinde çözümlenmiş olacak" diye konuştu.
Mahallede yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili bir de müjde veren Başkan Çolakbayrakdar, "Mahalleye yapacağımız bin 500 konutla ilgili TOKİ ile çalışma yürütüyoruz. Şuan belli bir noktaya geldik. İnşallah çalışmalarımız neticelenirse buradaki konutların tamamını TOKİ işbirliğiyle yapacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri'ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projeler olacağını vurgulayarak noktaladı.

Yunus Emre Mahallesi sakinleri adına konuşan Mahalle Muhtarı İsmail Yıldız ise, mahallenin yeni bir yüze kavuşacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar eski evlerin sahipleriyle birlikte ilk balyozu vurarak yıkımı gerçekleştirdi. Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, yıkım esnasında mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı. Mülkiyet sahiplerinin yıkım sırasındaki neşeli tavırları dikkat çekti. Daha sonra iş makinası devreye girdi ve eski binaların yıkımıyla program sona erdi.
(SK)

09.08.2017 13:41:33 TSI
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