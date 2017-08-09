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Suriyeli çocukların havuz keyfi



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de çocuklar için kurulan portatif havuzlar sıcakların iyice artması ile yoğun ilgi görüyor. Sıcaklıkların 45 dereceyi gördüğü Mardin'de çocuklar havuzlar sayesinde nefes alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi çocukların ve öğrencilerin daha iyi bir tatil geçirmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Kültür, sanat ve kişisel gelişim için birçok kursu açan belediye kurduğu portatif havuzlar ile çocukların ayaklarına havuzları getirdi. "Mahalleme Havuz Geldi" ismi verilen projede çocukları yüzme öğrendi. Öte yandan havuzlar Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda olan ailelerin çocukları için de stres atmak için fayda sağladı. Suriyeli çocuklar portatif havuzlara gönüllerince eğlendiler.



"Çocuklarımızın mutluluğunu esas aldık"

Kentte kurdukları havuzlar ile çocukların mutlu bir yaz mevsimi geçirdiğini ifade eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde çocuklarımızın yaz tatilini hak ettikleri gibi güzel geçirmeleri için kolları sıvamıştık. Mahallere taşıdığımız havuzlarda il genelinde 7 bin civarında çocuğumuz eğitim aldı. Bu kapsamda engelli çocuklarımızın yanı sıra down sendromlu çocuklarımız da havuzlarımızdan faydalandılar. Ayrıca havuzlarımızı Suriyeli çocuklarımıza da açarak onları mutlu ettik. İlimizde bu tür çalışmalar devam edecek" dedi.

(BS-MP-Y)



09.08.2017 13:50:49 TSI

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