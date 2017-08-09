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Kur'an Kursu öğrencilerine 'Boğulma' anlatıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:58
Kur'an Kursu öğrencilerine 'Boğulma' anlatıldı
Kur'an Kursu öğrencilerine 'Boğulma' anlatıldı

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kur'an Kursu öğrencilerine 'Boğulma' konusunda bilgiler verildi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Açıklama şu şekilde:
"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında camilerde yaz kurslarına devam eden çocuklarımıza; bilmeleri ve uymaları gereken basit trafik kuralları ve artan sıcaklıklar nedeniyle başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımızın serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, sulama kanalı, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatını kaybettiği, baraj gölü, gölet, sulama kanalı, akarsu gibi suların yüzme bilen vatandaşların dahi tehlikeli olduğu, belediyelerce park ve bahçelerde yapılan süs havuzlarındaki suların da insan sağlığını olumsuz etkileyecek derecede kirli olabileceği, bu nedenle buralarda suya girilmemesi gerektiği hususlarında bilgilendirmeler yapılarak çeşitli hediyeler verilmektedir."
(EÖ-AG-Y)

09.08.2017 15:00:44 TSI
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