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SASKİ Genel Müdürü Keleş, Akyazı ve Karapürçek ilçelerindeki projeleri inceledi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından Akyazı ve Karapürçek'te hayata geçirilen altyapı projelerini yerinde inceledi.

Şehir genelinde devam eden altyapı yatırımlarının toplam değerinin 400 milyon liranın üzerinde olduğunu dile getiren Dr. Rüstem Keleş, "Sakarya'mız için hayata geçirdiğimiz içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve enerji projeleri ile şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. 16 ilçemizde devam eden altyapı yatırımlarımızın toplam değeri 416 milyon lira. Akyazı ve Karapürçek ilçelerimizde de içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarımızın yanı sıra inşa ettiğimiz enerji santralleri ile şehrimize ve ülkemize değer katıyoruz" dedi.

Akyazı'da hem içmesuyu hem enerji anlamında dev bir yatırımı hayata geçirdiklerini dile getiren Dr. Rüstem Keleş, "Akyazı ilçemizde 4 buçuk milyon lira değerinde yatırımla Keremali İçmesuyu ve HES Projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Keremali Dağı'nda bin 236 metre yükseklikten temin edeceğimiz kaliteli içmesuyunu 16 kilometrelik isale hattı ile Güzlek, Pazarköy, Hasanbey, Harunusta ve Alaağaç Mahallelerimize ulaştıracağız. Yükseklikten doğan basıncı değerlendirmek amacıyla da hat üzerine elektrik türbini yerleştirerek enerji üreteceğiz. Proje kapsamında yüksek basınca dayanabilecek Sakarya'da bugüne dek kullandığımız et kalınlığı en yüksek boruları kullanıyoruz. Ekiplerimiz hem hat üzerinde hem de HES'in bulunacağı alandaki depoda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan 5 mahallemiz için kaliteli içmesuyu sağlarken bir taraftan da HES ile şehrimiz ve ülkemiz için enerji üreteceğiz" diye konuştu.

Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde SASKİ tarafından hayata geçirilen altyapı projelerini yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin birçok noktasında inşa ettiğimiz içmesuyu arıtma tesisleri ile vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile yetki alanımıza dâhil olan bölgelerde de içmesuyu anlamında vatandaşlarımızın sorun yaşanmaması adına yeni içmesuyu hatları ve yeni arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Bu kapsamda Karapürçekli hemşerilerimize hizmet sunan Kanlıçay İçmesuyu Arıtma Tesisini 1 milyon liralık proje ile tamamen yeniledik. Yeni tesisimiz yüksek teknolojisi ve artan kapasitesi ile 11 mahallemizde vatandaşlarımızın musluklarına daha kaliteli içmesuyu sağlayacak. Ekiplerimiz son testlerini de tamamlamak üzere. İnşallah kısa süre içerisinde tesisin devreye alınmasıyla Çıldırlar, Buğdaylı, Kepekli, Teketaban, Mesudiye, Hocaköy, Yüksel, Küçük Karapürçek, Meşepınarı, Harmanlı, Akbalık Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve bol içmesuyu ulaşacak" şeklinde konuştu.

Karapürçek ve Akyazı Küçücek'in altyapısı için 33 milyon liralık yatırım yaptıklarını da aktaran Dr. Rüstem Keleş, "Karapürçek ilçemiz ve Akyazı'ya bağlı Küçücek Mahallemizde hayata geçirdiğimiz 33 milyon liralık yatırımla bölge için 128 kilometre içmesuyu, 80 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometrelik ana yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. 80 kilometrelik kanalizasyon hattının büyük bir kısmını tamamladık. 128 kilometrelik içmesuyu hattımızda da çalışmalar devam ediyor. 3 bin metreküplük dev depomuz yükseliyor. Yeni yağmursuyu hattı ile de ilçelerimizin yağmursuyu ağını güçlendiriyoruz. İnşallah içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu anlamında çalışmalarımızı tamamlayarak Karapürçekli ve Akyazı Küçücekli hemşerilerimizi sorunsuz altyapı ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

(BCT-Y)



09.08.2017 15:28:56 TSI

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