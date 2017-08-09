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İş yeri kundaklamaya 1 tutuklama

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:51
İş yeri kundaklamaya 1 tutuklama
İş yeri kundaklamaya 1 tutuklama

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da geceleyin bir iş yerinin molotof atılarak kundaklanması olayıyla ilgili 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D.'ye (49) ait alkol satan iş yeri kundaklandı. Molotof kokteyl atılarak yapılan kundaklamayla ilgili çalışma başlayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili H.K. (33), E.K. (34) ve S.S.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.K. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(MAY-Y)

09.08.2017 18:53:41 TSI
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