İş makinası devrildi: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde yol yapımında çalışan iş makinasının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yol yapımında çalışan Ahmet Gül idaresindeki iş makinası, çalışma sırada dengesinin kaybedilmesi sonucu ters dönerek şarampole devrildi. Kazada operatör Ahmet Gül yaralandı. Yaralı tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
(TT-Y)
09.08.2017 19:57:15 TSI
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