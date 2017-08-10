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Hakkari'de yol asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir ve İston A.Ş. Genel Müdürü Deniz Demir, kentte yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde denetlediler.

Hakkari Belediye Başkanlığının "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında başlatılan altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Tekser, Biçer, Sümbül ve Dağgöl mahalleleriyle Medeni Sancar Caddesi, Cezaevi Kavşağı ile İl Jandarma Komutanlığı yol güzergahının ardından asfalt çalışmaları devlet hastanesi önünden çevre yoluna kadar yapılmaya başlandı. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiği Hakkari kent merkezinde tüm yatırım hizmetlerini periyodik olarak yerinde sık sık denetleyen Belediye Başkan Vakili Cüneyt Epcim, "İlimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları önceliklerine göre belirli bir programa aldık. 2017 yılı için bir dönüşüm programımız bulunuyor. Programımıza göre altyapı ve üstyapı hizmetlerimizi inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Epcim, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde hemen üstyapı çalışmalarının başladığını ve yolların sıcak asfalt ile kaplandığını söyledi.

Başkan Vekili Epcim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir ve İston A.Ş. Genel Müdürü Deniz Demir, yürütülen çalışmaları birlikte denetlediler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir ve İston A.Ş. Genel Müdürü Deniz Demir, Başkan Vekili Epcim'i başarılarından dolayı teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



10.08.2017 09:10:14 TSI

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