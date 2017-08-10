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Akmis Seyahat'ten hukuksuzluk iddiası



KOCAELİ (İHA) - Yıllardır Doğu Marmara illeri ile yasal taşımacılık yaptığı Sabiha Gökçen Havaalanı'na girişi yasaklanan Akmis Seyahat'ten yapılan açıklamada, alınan kararın hukuksuz olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yasal taşımacılık yapan, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Gebze'ye havaalanı yolcularını taşıyan Akmis Seyahat personeline, havaalanı içerisinde korsan ve belgesiz taşımacılık yaptığı iddia edilen firma personelleri tarafından saldırı gerçekleşmişti. Yaşanan olayın ardından Akmis Seyahat firma yetkilerine kolluk güçlerince yapılan tebligatta, araçların Sabiha Gökçen Havaalanı'na girmesi durumunda araçların bağlanacağı, yöneticilerin ise tutuklanacağı duyuruldu. Akmis Seyahat yöneticileri ise Emniyet Güçleri'nin duyurusuna hukuksuz oluğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Konu hakkında Akmis Seyahat'ten yapılan açıklamada, "Biz Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yasal taşımacılık yapan bir firmayız. Emniyet güçlerinin araçlarımızı havaalanına sokmak istememesini hayretle karşılaşıyoruz. Bu konu Ulaştırma Bakanlığı, anlaşmalı olduğumuz havayolu şirketi ve Sabiha Gökçen Havaalanı yönetimi arasındaki konudur. Eğer bu sözleşmeler bahsedilen kurumlar tarafından fesih edilirse ancak ulaşım hizmetinden çıkmamız gerekir" denildi.

Akmis Seyahat yöneticileri, Akmis Seyahat faaliyetlerinin durdurulması için birçok korsan taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların yöneticilerinin siyasilere baskı yaptığını, bazı belediyelerin evraksız ve gerekli şartları yerine getirmeden taşımacılık faaliyeti sürdürdüğünü söyledi. Akmis Seyahat yöneticileri, "Buna rağmen yasal taşımacılık yapan Akmis Seyahat firmasının faaliyetleri durdurulacaksa biz bunu hukuksuz sayarız" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan konu ile ilgili emniyet güçleri ve Akmis Seyahat yöneticilerinin görüşmeleri sürüyor.

(GY-Y)



10.08.2017 09:19:36 TSI

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