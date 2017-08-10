lazığ'da asfalt ve parke tesisleri hizmete girdi

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Elazığ'da asfalt ve parke tesisleri hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da asfalt plenti ve kilitli parke tesisleri hizmete girdi.

Merkeze Sarıçubuk köyünde 4 milyon 800 bin TL tutarındaki asfalt plenti ve kilitli parke tesisleri hizmete girdi. Günlük yaklaşık bin 280 ton asfalt ve 600 metrekarelik parke taşı üretilecek olan tesisler, düzenlenen törenle açıldı.

Açılan asfalt plenti ve kilitli parke tesislerinin önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Köylerimizi gezdiğimizde sıcak karışımıyla yapılan asfaltın ne kadar kalite getirdiğini yerinde gördük. Yolların kenarlarında sağlı sollu hayvan üretimi yapılan tesislerle dolu olduğunu da gördük. Asfalt sadece vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmıyor aynı zamanda ekonomik hayata da katkı veriyor. 549 köyümüz, 711 tanede mezramız var. Bu yerleşim yerlerin hepsine biz hizmet götürmek zorundayız" dedi.

Elazığ'a hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "İlimizdeki köylerimize vermiş olduğumuz hizmetleri bu tür tesislerle artarak devam ettireceğiz. İlçe gezilerimizde hükümetimizin inanılmaz işler yaptığını görüyoruz. 16 yıl öncesine kıyasla hayal edilemeyecek birçok şeyi gerçekleştirdik. Türkiye gelişiyor, büyüyor ve dönüşüyor. Biz bunu Elazığ'da da hissediyoruz. Bizim daha çok çalışmaya ve bu tür tesislere ihtiyacımız var. En ücra köydeki vatandaşlarımıza hizmeti götürme gibi bir hükümlülüğümüz var" diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak yönetimi bir alanda kilitlemediklerini aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, "Ülkemizin en ücra noktasına kadar hizmeti nasıl taşırız hesabını yaptık. En ücra köylere giderken medeniyetin ölçüsü olan yol, su, kanalizasyon önceliğine dikkat ettik. Yaptığımız toplantılarda, köylerimizin önceliklerini doğru tespit etmemiz gerektiğini söyledik. Bu hizmetleri götürürken ihtiyaç olup olmadığının analizleri yapıldı ve hizmetler ona göre götürüldü" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek tesisleri hizmete açtı. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisleri gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Tesis açılışına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ve davetliler katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



10.08.2017 09:41:19 TSI

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