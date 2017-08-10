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Aydın'da şüpheli kişi ve araç alarmı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan şüpheli bir araç ve şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Aydın'dan Umurlu istikametine doğru giden şüpheli şahıs ve motosikletin yakalanması için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen şahsın durumunu şüpheli bulan görevliler motosikletin ruhsatında inceleme yaptı. Ruhsatın sahte olması ihtimaline karşı plaka emniyete de bildirilerek incelemeye alındı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alarak şüpheli şahsın kimliği belirmeye ve şahsı yakalamaya çalışıyor.

(İK)



10.08.2017 10:08:28 TSI

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