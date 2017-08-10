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Kocasinan Belediyesi 'Sosyal Market' projesiyle muhtaçları yalnız bırakmıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:53
Kocasinan Belediyesi 'Sosyal Market' projesiyle muhtaçları yalnız bırakmıyor
Kocasinan Belediyesi 'Sosyal Market' projesiyle muhtaçları yalnız bırakmıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sosyal Market'i ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sosyal Market projemiz Türkiye'de ses getirecek" dedi.
Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı dayanışmasıyla kurulan marketi kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ali Candan'a işleyiş hakkında bilgi aktardı. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meryem Benli, Kocasinan Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu da eşlik etti.
Ziyarette konuşma yapan Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Sosyal Market Projesini çok beğendiğini dile getirerek, "İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar burada giyim ihtiyaçları karşılıyor. İnşallah giyimin yanında gıda bölümü de hizmete girecek. Böyle bir hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu vurgulayarak Sosyal Market'ten; Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 3 aydır hizmet veren Sosyal Market çalışmamızı, yeni projeler ekleyerek devam ettireceğiz. Şuanda marketimizde tekstil ürünlerinin dağıtımı yapılmaktadır. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımızla birlikte Kocasinan Kaymakamlığı'nın desteğiyle inşallah gıda, tekstil ve dayanıklı tüketim ürünlerinde olduğu büyükçe bir marketimiz olacak. Devletin şefkat elini burada vatandaşımıza yansıtıyoruz. Şuana kadar yapılan çalışmalarımıza ilişkin memnuniyet bizi mutlu etti. Sosyal Market'imize yenilikler kattıktan sonra projemiz Türkiye'de ses getirecek. Bu noktada emeği geçen başta Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ve Mütevelli Heyetine teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir" şeklinde sözlerini tamamladı.
Öte yandan Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre sosyal kart veriliyor. Sosyal kartı alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Giyim üzerine olan market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.
(SK)

10.08.2017 10:55:41 TSI
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