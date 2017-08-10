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Kız öğrenciler 15 Temmuz Diriliş Gençlik kampında buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği '15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı'nda kız öğrencileri buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve KADEM Antalya İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı'nda kız öğrenciler buluştu. Gençlerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Diriliş Gençlik Kampı'na katılan gençler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ı Uncalı Şehitliğindeki mezarı başında dualarla andı. Ziyarette şehit polisin babası Zeki Kılınç, annesi Melek Kılınç da katıldı.



İlk kez bowling deneyimi

Gençlerin bir sonraki durağı Tünektepe oldu. Tünektepe'de öğrenciler Teleferik tesislerine giderek, Antalya manzarasını seyretme fırsatı buldu. Hayatlarında ilk defa bowling oynayan kız öğrenciler, daha sonra Kadem Yüksek Öğrenim Yurdu'nda İl Müftülüğü vaizi Aysel Uygun'un katıldığı '15 Temmuz Ruhu ve Milli Gençlik Şuuru' konulu söyleşide buluştu.



Kamp yat turu ile sona erdi

Kampın ikinci gününde gençler, kahvaltıda Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından kız öğrenciler Sarısu Kadınlar Plajı'nda denize girdi. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ile kampın son gününde kahvaltıda bir araya gelen öğrenciler, Antalya kampını yat turu ile tamamladı.

(SÇ-SÇ-Y)



10.08.2017 11:27:57 TSI

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