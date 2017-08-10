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Başkan Yıldırım: "Meydan Erbaa Projesi 25 Ağustos'ta tamamlanacak"



(Fotoğraflı)



Şaban Konyar

TOKAT (İHA) - Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım Cumhuriyet Meydanındaki yenileme çalışmaların 25 Ağustos'ta tamamlanacağını söyledi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Meydan Erbaa Projesi kapsamında altyapı, çarşı sağlıklaştırma ve meydan yenileme çalışmalarının 25 Ağustos'ta tamamlanacağını söyledi.

Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaların iki etap halinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yıldırım ilk ve en büyük bölümdeki çalışmaların tamamlanmasıyla ikinci bölümde çalışmanın başlayacağını ifade ederek,"Çarşı sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Ara çarşılarda çok az bir iş kaldı. Peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının yapımı için çalışmalar devam ediyor. Bu sırada Cumhuriyet Meydanımızın yenilenmesi için çalışmalara başladık. Kuru havuz, süs havuzları, yeni ışıklandırmalar ile geniş bir meydan olacak. Bu noktaya gelmeden önce meydan ve çevresindeki tüm altyapıyı yenilediğimizi de hatırlatmak istiyorum. Çalışmaların gelecekte bozulmadan kalabilmesi amacıyla altyapının yenilenmiş olması gerekiyordu. Eski bir altyapı ile şehir merkezimize hizmet vermeye çalışıyorduk. Şimdi yağmur suyu drenaj hatları, kanalizasyon hatları ve içme suyu altyapımız yenilendi. Çalışmaların biraz uzun sürüyormuş gibi görünmesi de bu yüzden. Ancak takvimde büyük bir gecikme yaşanmadı. Her şey planladığımız gibi gidiyor" dedi.

25 Ağustos'ta çalışmaları tamamlanacak meydanın açılışını konserle yapmayı planladıklarını belirten Başkan Yıldırım,"Meydandaki çalışmaların ilk ve büyük bölümünü 25 Ağustos'ta tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyet Meydanının açılışını Kurban Bayramı haftasında konserle yapacağız. Konserin hangi sanatçının katılımıyla gerçekleşeceğini henüz netleştirmedik. Bu konuda da hazırlıklar devam ediyor" diye konuştu.



(UY-Y-)



10.08.2017 11:35:53 TSI

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