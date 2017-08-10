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GTO, Gıda ve İnşaat sektörleri için yurt dışı iş gezisi düzenliyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:15
GTO, Gıda ve İnşaat sektörleri için yurt dışı iş gezisi düzenliyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'teki gıda ve inşaat sektöründeki iş adamları, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından düzenlenecek organizasyon ile Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerinde gerçekleşecek fuarlara katılacak.
GTO Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan "2017 Anuga Uluslararası Gıda Fuarı" ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliğinde gerçekleştirilecek olan "The BIG 5 Dubai Uluslarası Yapı ve İnşaat Fuarına" katılmak isteyen üyelere yönelik ziyaret ve iş gezisi organizasyonu düzenliyor. GTO'dan iş gezilerine ilişkin yapılan açıklamada, fuarların gıda ve inşaat sektörlerinde dünyanın en önemli organizasyonları olduğu belirtilerek, "İki yılda bir Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA GIDA Fuarı, bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ortadoğu'nun en büyük Yapı ve İnşaat fuarı olan The Big 5. Dubai Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı ise 25-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oda olarak söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin katılımı için her iki Fuara KOSGEB destekli ziyaret ve inceleme gezisi düzenliyoruz. Üyelerimizin sektörlerindeki yenilikleri yerinde takip etmeleri ve Gaziantep'in tanıtımı açısından büyük önem arz eden Anuga Gıda ve The Big 5. Dubai Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarına katılmak isteyen sektör firmaları, KOSGEB Yurt Dışı Gezisi Desteğinden yararlanabilecekler. KOSGEB onayı alan katılımcı firmaların konaklama, ulaşım ve fuara girişi ücretlerinin toplam 3 bin TL'lik kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak. Fuar Ziyareti ve İş Gezisi programına katılmak isteyen firmalar için kontenjan sınırı olduğu için katılım başvuru önceliğine göre belirlenecektir. Programa katılmak ve bilgi almak isteyen üyelerin web sitemizden "www.gto.org.tr" ve 0342 220 30 30 (Dahili-302-325) nolu telefondan ulaşarak detaylı bilgi alabilirler" denildi.
(AKG-SD-Y)

10.08.2017 12:17:38 TSI
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