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Siirt'te 3 bin 998 paket kaçak sigara ele geçirildi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:32
Siirt'te 3 bin 998 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt'te 3 bin 998 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan 3 bin 998 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 3 bin 998 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
(MND-MP-Y)

10.08.2017 12:34:25 TSI
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