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Niğde'de Efendibey TOKİ'de 31 kişi ev sahibi oldu



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Efendibey Mahallesi kentsel dönüşüm alanında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 31 konutun kura çekimi yapıldı.

TOKİ tarafından yapılan alt gelir grubu ve sosyal konut projesi kapsamında yaptırılan konutlardan 2+1 dairelerin talihlileri noter huzurunda kura ile belirlendi. Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen kura töreninde 31 daireye 281 kişi başvurdu. Kura çekiminde 31 asil kurası çekilirken 16 kişi de yedek olarak belirlendi.

Dairelerin tamamlanması ve kura çekimi sonrası ev sahipleriyle sözleşme yapılacağı bildirildi.

(YE-TB-Y



10.08.2017 12:38:11 TSI

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