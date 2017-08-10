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Akçadağ'a 24.2 milyon TL'Lik alt yapı yatırımı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:18
Akçadağ'a 24.2 milyon TL'Lik alt yapı yatırımı
Akçadağ'a 24.2 milyon TL'Lik alt yapı yatırımı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Akçadağ İlçesinde 24,2 milyon TL maliyetinde 259 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor.
Akçadağ'a giderek çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir yaptığı açıklamada, "Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Akçadağ ilçemizde maliyeti 7,6 milyon TL olan 115 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İhale kapsamında maliyeti 15,6 milyon TL olan 144 kilometrelik altyapı çalışmalarımız devam ediyor. DAP kapsamında 9,5 kilometrelik sulama kanalı çalışmamızı tamamladık. Çalışmalarımız tamamlandığında Akçadağ ilçemizde toplam 24,2 milyon TL maliyetinde 259 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı inşa etmiş olacağız" dedi.
"Bahri'de çalışmalara başladık"
Akçadağ'ın sağlam altyapıya kavuşması için Akçadağ merkez ve mahallelerinde yatırımlar yaptıkları belirten Dr. Özgür Özdemir Bahri'de çalışmalara başlandığını ifade etti. Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir "Maliyeti 5,7 milyon TL olan 20 kilometrelik İçmesuyu ve 27 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarına başlayarak bir an önce bitmesi için hız kazandırdık.Çalışmalarımız tamamlandığında Bahri Mahallemizin 50 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Akçadağ ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
(MT-SD-Y)

10.08.2017 13:20:57 TSI
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