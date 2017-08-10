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Osmangazi araç filosunu yeniliyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendiriyor.

Yeni alınan araçların filoya katılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve verimli hizmet götürebilmek adına, kendimizi ekip, ekipman ve teknolojik olarak sürekli yeniliyoruz" dedi.

Göreve geldikleri 2009 yılından bu güne kadar Osmangazi'de pek çok proje ve yatırım gerçekleştirdiklerini, ilçe tarihinin ilklere imza attıklarını söyleyen Mustafa Dündar, "Bu hizmetleri yaparken kullandığımız araçların teknolojik donanımı, bize iş gücü, zaman, verimlilik ve maliyet anlamında çok büyük avantaj sağlıyor. Zaman hızla değişiyor. 2009 yılında göreve geldiğimizde tamir işlerini dahi atölyemizde kendimiz yapıyorduk. Kendi tamir ekip ve ekipmanımız vardı. Ancak, bazen yedek parça ve tamir için harcanan para, o aracın maliyetini dahi geçiyordu. Biz de, bunu daha verimli hale getirme adına araç filomuzu planlı şekilde yeniledik Araçlarımızın bakım ve tamirlerini kendimiz yaptığımız gibi, yeni araçlarla birlikte son dönemde dışarıdan profesyonel anlamda servis hizmeti alarak bu maliyeti düşürdük. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız, Osmangazili hemşerimize hizmetin en iyisi ve en kalitelisini en kısa sürede verme adına durmaksızın çalışacaklar. Çünkü, artık bir bahanemiz, bir eksiğimiz yok. 850 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 4'üncü belediyesi olan Osmangazi Belediyesi, ekip ve ekipmanıyla da son derece güçlü bir belediye" diye konuştu.

Belediyenin sahip olduğu araç parkı hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, "2009 yılında göreve geldiğimizde 189 araç bulunmaktaydı. 2009-2017 yılları arasında 94 yeni araç alırken, mevcut araçlarımızdan 89'u satış, hurdaya ayrılma ve hibe yoluyla filomuzdan çıkartıldı. Bu gün için güncel araç sayımız 187 olup, bunlardan 100 adeti 0-10 yaş, 87 adeti ise 10 yaş ve üzeridir. Bu gün hizmete alacağımız araçlar da 4 adet çift kabin kamyonet, 2 adet tek kabin kamyonet, 4 adet binek araç, 1 adet 8+1 kişilik minibüs, 1 adet 4X4 pick-up, 1 adet binek araçtan oluşuyor. Bu araçlar için 1 milyon 158 bin lira kaynak kullanıldı. Araçlarımız Osmangazi'mize hayırlı olsun" dedi.

(MŞ)



10.08.2017 13:46:55 TSI

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