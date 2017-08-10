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Kulu'da sağlık yürüyüşü düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nı Kulu ilçesinde Toplum Sağlık Müdürlüğü (TSM) tarafından "Sağlıklı beslenelim, hareket edelim yürüyüşü" düzenlendi.

Atatürk Anıtında başlayan yürüyüş Mevlana Parkında sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara İlçe Toplum Sağlık Merkezi Müdürlüğü tarafından üzerinde Sağlık Bakanlığının amblemi bulunan kep ve adımsayar aleti dağıtıldı.

Toplum Sağlık Müdürlüğü Müdürü Rıza Sönmez yaptığı açıklamada, "Sağlıklı beslenelim, hareket edelim" projesi kapsamında bir yürüyüş faaliyeti düzenlediklerine söyleyerek, "Kurum amirlerimiz, müdürlerimiz, halkımız katıldılar. Güzel bir yürüyüştü. Amacımız halkın dikkatini çekerek sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi amaçlamak" dedi.

Program kapsamında bazı katılımcılar park alanında bulunan aletlerde kısa da olsa spor yapma fırsatı buldukları görüldü. Yürüyüşe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, TSM Müdürü Dr. Rıza Sönmez, Müftü İbrahim Kacaroğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Önder Gönen, kamu kurum ve kuruluş amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

(MB-AH-Y)



10.08.2017 13:49:24 TSI

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