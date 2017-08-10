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Dağ Bisikleti Kupası yarışları Erciyes'te başlıyor

- Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

- "Erciyes'i bisiklet sporunda da merkez yapacağız"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, 11-13 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası yarışlarına ev sahipliği edecek.

Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası kapsamında, 11 Ağustos'ta Crosscountry Eleminator, 12 Ağustos'ta Crosscountry Olimpic ve 13 Ağustos'ta Türkiye Downhill Şampiyonası yapılacak. Yarışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda tanıtım toplantıda konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile uluslararası bir kış turizm merkezi haline geldiğini belirtti. Uluslararası organizasyonlarla kışın olduğu gibi yazın da Erciyes'i gündemde tutmak için gayret ettiklerini ifade eden Cıngı, "Bisiklet kış sporları merkezlerinde ve özellikle Alpler bölgesinde önemli bir yer tutuyor. Yaz evleri ve yaz otelleri tüm dünyadan bisiklet sporcularını çekiyor. Biz de aynı uygulamayı Erciyes'te yapmak için üç yıldır hummalı bir faaliyet yürütüyoruz. Dağda bisiklet sürülebilecek rotaları belirledik ve Türkiye'deki belki de tek bisiklet rotası haritasını hazırlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ardından dünyada moda olan downhill parkurlarımızı oluşturduk. Downhillde rampalarla dolu parkurlardan yüksek adrenalinle iniliyor. Geçen yıl ilk kez Türkiye Şampiyonası yaptık. Her yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu ile uluslararası yarışma yapıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yapacağız. Bu sene hem downhill, hem dağ bisikleti, hem de crosscountry ile üç farklı kupa yapılacak. Erciyes'i kış sporlarında olduğu gibi bisiklet sporunda da Türkiye'de bir merkez haline getirmek ve dünyadan bisikletlileri Erciyes'e çekmek istiyoruz. Kitlesel olmasa da geçen yıldan itibaren Kanada, Fransa, Rusya ve Polonya'dan dağ bisikletliler Erciyes'e gelmeye başladı. Uluslararası sitelerden duyup geliyorlar ve kendi videolarını çekerek dünyanın büyük sitelerinde bunları yayınlıyorlar. Dünyada, Türkiye'den ilk defa Erciyes dağ bisiklet parkuru olarak yerini aldı" dedi.

Tanıtım toplantısına katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Erciyes'te gerçekleştirilecek yarışların çok önemli olduğunu belirtti ve uluslararası sporcuların katılacağını kaydetti. Şu ana kadar 260'a yakın sporcunun kayıt yaptırdığını ifade eden Eskici, bu yarışmanın şehrimiz ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından görevlendirilen Yarış Komiseri Evangelos Diamantidis ise Erciyes'teki tüm parkurları incelediklerini ve güzel bulduklarını söyledi. Diamantidis, yarışlara Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin verdiği desteğin önemini de vurgulayarak, "Arkamızda çok iyi bir destek olduğunu görüyoruz" dedi ve tüm Kayserilileri yarışları izlemeye davet etti.

Erciyes A.Ş. Sportif Aktiviteler Sorumlusu Emrah Özbay da, Türkiye'nin ilk downhill yarışlarının geçen yıl Erciyes'te yapıldığını söyledi ve bu yıl yapılacak yarışlarda Türkiye'nin downhill milli takımının da seçileceğini kaydetti. Özbay, yarışların programı hakkında da bilgi verdi.

(TB-SK)



10.08.2017 13:50:33 TSI

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